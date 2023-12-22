Внесение изменений в проект ШМСД обойдется в 495 млн рублей

Конкурс инициировал заказчик АО "ЗСД".

В Петербурге проект Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) намерены изменить. На эти цели выделено 495 млн рублей, что следует из данных портала госзакупок от 2 апреля.

Конкурс инициировал заказчик АО "ЗСД". Перепроектировать планируют участки ШМСД от Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) до развязки с Софийской улицей и от Софийской до пересечения с Глухоозерским шоссе.

Основные цели внесения изменений в проект ШМСД – "оптимизация расходов на строительство", "проработать возможность понижения продольного профиля основного хода" и "внедрение системы free-flow", которая обеспечит безбарьерный проезд с помощью оплаты через транспондер или по номеру машины.

Перепроектирование указанных участков ШМСД должно завершиться в ноябре 2024 года.

Ранее на Piter.TV: Петербург получит 90 млрд рублей на строительство ШМСД.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)