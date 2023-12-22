Петербург получит 90 млрд рублей на строительство ШМСД

Специалисты планируют проектирование четвертого этапа ШМСД от улицы Коммуны до КАДа, а соглашение о передаче дороги партнерам для строительства будет подписано в текущем году.

Петербург получит 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Данная дорога соединит КАД и Ленинградскую область, освободив город от пробок.

Глава города сообщил о продлении разрешения на строительство первого этапа ШМСД от ЗСД до Витебского проспекта до 2026 года. Однако это не окажет влияния на сроки завершения работ. Движение по Витебской развязке обещают запустить до начала нового года.

Специалисты планируют проектирование четвертого этапа ШМСД от улицы Коммуны до КАДа, а соглашение о передаче дороги партнерам для строительства будет подписано в текущем году. Работы по второму этапу от Витебского проспекта до Союзного проспекта начнутся в 2025 году.

Губернатор также рассказал о других проектах. В течение ближайших шести лет будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Путешествие из одной столицы в другую займет два часа и пятнадцать минут.

Фото: Piter.TV