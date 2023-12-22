Подоляк: от Сырского ждут аудита 1 млн мобилизованных

офис президента Украина обозначил задачи нового главкома ВСУ.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский должен провести аудит около одного миллиона мобилизованных граждан и определить, сколько еще человек необходимо привлечь на службу. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Иностранный аналитик добавил, что мобилизация в стране должна носить постоянный характер, а не одномоментный. И Александр Сырский должен будет сказать обществу о том, как и где мобилизованные граждане использовались или будут использоваться в сражениях.

По линии фронта те, кто был непосредственно, это 200-300 тыс. Другие очень далеко. Одна из ключевых задач Сырского - как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество. Михаил Подоляк, эксперт

Михаил Подоляк отметил, что за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство страны, хотя ранее Валерий Залужный этого не делал. Эксперт уверен в том, что теперь Генеральный штаб сможет обеспечить властям четкое пояснение относительно работы военкоматов, потребностей в армии, которые нужно закрывать.

Подоляк надеется, что отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте.

Фото и видео: YouTube / TCH