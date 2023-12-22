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Подоляк надеется, что отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

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В офисе президента Украина призвали избавиться от стагнации на фронте.

Советник руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассчитывает, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в стране позволит властям прервать стагнацию на поле боя. Соответствующее заявление иностранный эксперт в интервью для местного журналиста Василия Голованова. Гость шоу прокомментировал слухи о возможной отставке главкома армии. Спикер уточнил, что глава государства также остается верховным главнокомандующим, поэтому на нем лежит ответственность за те события, которые происходят на линии фронта, в экономике, в политических и социальных отношениях.

Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта.

Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк признался СМИ в том, что усталость от боевых действий испытывают на себе не только бойцы, но также и обычные украинские граждане, и западные партнеры и союзники. В настоящее время офис президента ищет такие решения, которые может себе позволить. Однако Украина на должна не обращать внимание на заморозку регионального конфликта или продолжение стагнации в сражениях.

"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ.

Фото и видео: YouTube /ГОЛОВАНОВ 

Теги: валерий залужный, всу, михаил подоляк, отставка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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