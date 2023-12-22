"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время в Киеве проводится аудит действий Вооруженных сил Украины за последние два года. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках выступления на местном телемарафоне. Он заметил, что в действиях армии происходит определенная стагнация.
Мы сможем говорить о кадровых перестановках, когда президент примет соответствующие решения… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит.
Михаил Подоляк, советник главы Украины
Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления.
Фото и видео: YouTube / Odesa Film Studio
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