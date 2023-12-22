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"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ

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Офис Зеленского оценил "новую ситуацию" на фронте.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время в Киеве проводится аудит действий Вооруженных сил Украины за последние два года. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках выступления на местном телемарафоне. Он заметил, что в действиях армии происходит определенная стагнация.

Мы сможем говорить о кадровых перестановках, когда президент примет соответствующие решения… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит.

Михаил Подоляк, советник главы Украины

Подоляк сделал откровенное признание о провале контрнаступления.

Фото и видео: YouTube / Odesa Film Studio

 

Теги: всу, михаил подоляк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, События на Украине,

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