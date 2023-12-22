Специалист не опроверг "тактические ошибки" в ВСУ.

Провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины оставил нехороший осадок. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире местного "24 канала". Подобные высказывания о тактических ошибках на фронте связаны со слухами о том, что лидер киевского режима намерен отправить главнокомандующего армией Валерия Залужного в отставку с занимаемой должности. Иностранный эксперт полагает, что объединенная экономическая система европейского региона должна хорошо помочь украинским властям, а военные поставки от международных союзников требуется увеличить.

Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Подоляк назвал Залужного "менеджером".

Фото и видео: YouTube / 24 Канал