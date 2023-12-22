Советник офиса президента Украины указал, что Зеленский может снимать и назначать на должность любого, кого захочет.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский проводит много встреч с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, глава государства имеет право принимать любые кадровые решения. Соответствующее заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире местного телемарафона. Иностранный чиновник ответил на вопрос о том, проводилась ли рабочая встреча с участием политика по вопросу отставки главкома армии. Подоляк удивился, почему тема с должностью в ВСУ вызывает широкий резонанс у аудитории.

Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Я не понимаю, в чем тут дискуссия - уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, является главнокомандующий. Михаил Подоляк, советник офиса главы Украины

В офисе президента Украины заметили, у лидера страны всегда много встреч, в том числе и с главнокомандующим. Однако часто подобные мероприятия не являются публичными и чиновники не обнародуют общественности вопросы, которые обсуждаются между сторонами. Михаил Подоляк избежал прямого ответа на вопрос о том, поднимал ли тему отставки Зеленский в ходе встречи с Залужным.

Офис Зеленского уверен, что законопроект о мобилизации примут очень скоро.

Фото и видео: YouTube / Ми - Україна