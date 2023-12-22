Михаил Подоляк оценил необходимость принятия документа.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что скандальный законопроект о всеобщей мобилизации, ранее возвращенный Верховной радой страны национальному правительству на доработку, будет принят в течение "нескольких дней, максимум недель". Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телемарафона. Эксперт заметил, что отдельные политики просто заигрывают в социальными страхами населения, когда пытаются добиться отказа от принятия данного документа.

Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет проголосован в первом и втором чтении. Имеется в виду с учетом дополнительных правок, которые необходимо внести. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк считает принятие скандального законопроекта "обязательным и непопулярным решением" и тем, что произойдет в любом случае, потому что действующие сейчас нормы не работают в стране должным образом.

В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации.

Фото и видео: YouTube / Михаил Подоляк