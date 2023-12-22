В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что изменения в законопроект о мобилизации населения страны должны быть приняты максимально быстро. Иностранный чиновник сообщил об этом в эфире местного телеканала ТСН. Гость эфира заметил, что решения требуется принять "максимально неотложно".
Парламент должен, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении <...> Нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения.
Михаил Подоляк, советник главы Украины
Михаил Подоляк пояснил, что обсуждение предложенного правительством документа ведется активно. В настоящее время у политиков в Верховной Раде есть большое количество замечаний к законопроекту. По мнению эксперта, в результате у кабинета министров и депутатов выйдет "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон".
В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на классические переговоры с РФ.
Фото и видео: YouTube / ТСН
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