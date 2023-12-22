В офисе Зеленского призвали оперативно принять законопроект о мобилизации

Михаил Подоляк оценил работу, которую проводит кабмин и депутаты в отношении документа.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что изменения в законопроект о мобилизации населения страны должны быть приняты максимально быстро. Иностранный чиновник сообщил об этом в эфире местного телеканала ТСН. Гость эфира заметил, что решения требуется принять "максимально неотложно".

Парламент должен, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении <...> Нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк пояснил, что обсуждение предложенного правительством документа ведется активно. В настоящее время у политиков в Верховной Раде есть большое количество замечаний к законопроекту. По мнению эксперта, в результате у кабинета министров и депутатов выйдет "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон".

В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на классические переговоры с РФ.

Фото и видео: YouTube / ТСН