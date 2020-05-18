В офисе Зеленского заявили, что Украина не согласится на классические переговоры с РФ

Михаил Подоляк рассказал об ультиматуме для Москвы со стороны Киева.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что украинские власти никогда не пойдут на переговоры с Москвой "в классическом смысле слова". По словам иностранного чиновника,речь будет идти об ультиматуме. Соответствующее заявление гость YouTube-канала сделал в ходе интервью с журналисткой Натальей Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды.

Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны как войны, которую мы имеем. Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины

Он также выразил уверенность в том, что Европейский союз продолжит помогать Украине, и, по его словам, уже произошла масштабная трансформация в поведении некоторых лидеров и отношение к Киеву.

Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет проходить сложно.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук