Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет проходить сложно

В Киеве рассказали о подготовке новой рекрутинговой программы для ВСУ.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что всеобщая мобилизация в стране будет сложной, а ее "пропагандистская составляющая" будет изменена. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире единого местного телемарафона. В программе упоминалась о том, что киевский режим занимается подготовкой новой программы по освещению мобилизации. В частности, речь идет о новом подходе по рекрутингу новобранцев. Также власти будут объяснять функции и обязательства как со стороны государства, так и мобилизованных граждан.

Мобилизация будет сложной... Михаил Подоляк, советник главы Украины

Напомним, что на территории Украины с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Подоляк заявил, что Украина ищет способы наладить производство дальнобойных ракет.

Фото и видео: YouTube / ГОЛОВАНОВ