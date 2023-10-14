Подоляк заявил, что Украина ищет способы наладить производство дальнобойных ракет

Советник главы Украины рассказал о поиске инвестиций в оборонные проекты страны.

Киевский режим ищет инвестиции для того, чтобы перевести экспериментальное производство дальнобойных ракет на промышленные объемы. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "FreeДом" сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Иностранный специалист заметил, что власти сейчас располагают опытными образцами оружия. При этом дальность таких ракет может достигать одной тысячи километров.

На разных уровнях идут переговорные процессы. Я думаю, что <...> будут инвестированы деньги, которые позволят нам получить не просто экспериментальные партии тех же ракет, а позволят получить промышленный объем ракет, то есть тот объем, который действительно влияет на позиции или положение на линии фронта. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк полагает, что Украине требуется в месяц использовать от 100 до 300 дальнобойных ракет в региональном конфликте. Эксперт выразил надежду на то, что ВСУ смогут привлечь инвестиции в производство собственных беспилотников.

Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления Украины.

Фото и видео: YouTube / FREEДOM. LIVE