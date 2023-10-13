Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления Украины

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что отставание Вооруженных сил страны от графика ведения боевых действий достигает порядка девяти месяцев. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала "24 Канал". Гость программы обвинил в этом западных партнеров киевского режима. Он рассказал о том, что осенью 2022 года страна активно просила вооружение и технику у международных партнеров. Однако в тот момент они еще боялись предоставить ВСУ все необходимое в максимально короткие сроки.
Мы с вами из графика выпадаем на шесть - девять месяцев.
Михаил Подоляк, советник главы Украины
Напомним, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что армия в своих планах ведения боевых действий выбилась из графика. Михаил Подоляк уточнил, что другая ситуация сложилась бы, если бы союзники уже через месяц предоставили все, о чем были соглашения. Однако, если ВСУ получили военную поддержку только спустя восемь месяцев, то речь идет уже о "другой истории".
В офисе Зеленского признали, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблемы ВСУ кардинально.
Фото и видео: YouTube / 24 Канал
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