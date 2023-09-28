В офисе Зеленского признали, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблемы ВСУ кардинально

Михаил Подоляк призывал наносить удары по Крыму.

Возможные поставки дальнобойных ракет американского и немецкого производства не решат кардинально проблему отставания Вооруженных сил Украины от российской армии по количеству и дальнобойности ракет. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Рада" сделал советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк. Чиновник полагает, что основными целями для ВСУ остается крымская инфраструктура. Гость программы заметил, что власти ведут работу над созданием собственного оружия.

Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет. Михаил Подоляк, советник главы Украины

В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада