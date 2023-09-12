Михаил Подоляк напомнил об американских и европейских компаниях, которые все еще работают с Россией.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что введенные странами коллективного Запада против России санкции – это не более чем фикция. Соответствующее мнение иностранец высказал в ходе интервью с местной журналисткой Натальей Влащенко. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.

Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция! Да, ограничения для внешней российской торговли существуют, они наложены. Более тысячи компаний "белой" юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском рынке РФ. Михаил Подоляк, советник главы Украины

В офисе Зеленского грубо высказались об ООН и МАГАТЭ.

Фото и видео: YouTube / Власть vs Влащенко