Михаил Подоляк рассказал о своем отношении к позиции международных структур.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями", которые только засоряют общественное сознание собственными "мусорными оценками". Соответствующей информацией иностранный эксперт сделал в ходе интервью с местной журналисткой Натальей Влащенко. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта.

ООН – на самом деле полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности. ООН, МАГАТЭ, Красный Крест.... — всё это фиктивные. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Чиновник добавил, что в том случае, если бы указанных организаций не существовало, то многие вопросы на геополитической арене решались бы "лучше и быстрее". Михаил Подоляк считает, что украинский лидер Владимир Зеленский будет использовать площадку ООН исключительно в целях того, чтобы повторить позицию киевского режима. Однако он не считает, что от Всемирной организации можно будет ждать каких-либо существенных решений.

Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал.

Фото и видео: YouTube / Власть vs Влащенко