Советник лидера киевского режима оценил работу Красного Креста и МАГАТЭ.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в местному интервью "Новому изданию" о том, что у Индии и Китая фиксируется слабый интеллектуальный потенциал. Иностранный эксперт полагает, что перечисленные страны эффективно вкладываются в научную отрасль. В частности, Индия"уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, какой современный мир. Дополнительно аналитик счел МАГАТЭ и Красный Крест фиктивными организациями, которые лишь засоряют общественное создание "мусорными оценками".

Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Эти страны сегодня на конфликте зарабатывают, эффективно зарабатывают. Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Михаил Подоляк, советник главы Украины

В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Михаил Подоляк