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В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине

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Михаил Подоляк объяснил, для чего Владимир Зеленский выступает в СБ или Генассамблее ООН.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью местному телеканалу "24 канал" заявил, что украинские власти не ждут изменения позиции Организации Объединенных наций по региональному кризису. Эксперт назвал ООН фиктивной структурой, поэтому не стоит чего-то от нее ждать. Гость программы подчеркнул, что в ООН будут продолжаться денежные взносы, финансироваться различные комиссии. Он напомнил, что один из руководителей такой комиссии Эрик Месе не видит на Украине геноцида со стороны России.

Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о конфликте со всеми аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное.

Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк добавил, что после завершения конфликта на Украине позиция ООН не изменится, поэтому Киеву не стоит упоминать об организации, как и о любых других международных институтов. Сейчас президент использует площадку для того, чтобы привлекать внимание мировой общественности к проблеме.

Подоляк заявил о надежде Киева получить гарантии безопасности от 51 страны.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал 

Теги: га оон, генассамблея, михаил подоляк, оон, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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