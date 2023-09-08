Михаил Подоляк объяснил, для чего Владимир Зеленский выступает в СБ или Генассамблее ООН.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью местному телеканалу "24 канал" заявил, что украинские власти не ждут изменения позиции Организации Объединенных наций по региональному кризису. Эксперт назвал ООН фиктивной структурой, поэтому не стоит чего-то от нее ждать. Гость программы подчеркнул, что в ООН будут продолжаться денежные взносы, финансироваться различные комиссии. Он напомнил, что один из руководителей такой комиссии Эрик Месе не видит на Украине геноцида со стороны России.

Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. И он будет говорить о конфликте со всеми аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Михаил Подоляк добавил, что после завершения конфликта на Украине позиция ООН не изменится, поэтому Киеву не стоит упоминать об организации, как и о любых других международных институтов. Сейчас президент использует площадку для того, чтобы привлекать внимание мировой общественности к проблеме.

Подоляк заявил о надежде Киева получить гарантии безопасности от 51 страны.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал