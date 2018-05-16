В Киеве оценили поддержку со стороны Запада.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о надежде Киева на увеличение количества стран, которые смогут стать гарантами безопасности. Соответствующей информацией эксперт поделился в эфире местного телемарафона.

К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, которые входят в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна - это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности. Михаил Подоляк, советник главы Украины

В июле 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" (G7) одобрили декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для укиевского режима. Документ, в частности, гласит, что украинские власти должен получить значительный военный потенциал от международных союзников.

Подоляк: союзники Украины разрешили наносить удары по Крыму.

Фото и видео: YouTube / TCH