В Киеве рассказали о разрешении, которое дают ВСУ западные партнеры.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире местного телемарафона заявил о том, что западные партнеры поддерживают киевский режим в уничтожении "всего российского", в том числе с международными союзниками согласованы удары по территории Крыма. Чиновник заметил, что на текущий момент есть "абсолютный консенсус" относительного этого вопроса по поводу полуострова.

Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское. Михаил Подоляк, совентик главы Украины

Михаил Подоляк добавил, что число "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. Он зафиксировал официальную позицию Киева о том, что атаки этих дронов имеют "не установленную природу".

Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное убийство россиян.

Фото и видео: YouTube / ТСН