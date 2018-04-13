Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное убийство россиян

В офисе президента Украины рассказали о плане Киева по противостоянию Москве.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план киевского режима включает в себя максимальное уничтожение россиян. Подобной информацией иностранец поделился в ходе выступления в эфире местного телемарафона.

Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать... Это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года. Михаил Подоляк, советник главы Украины

Напомним, что постоянный представитель России Василий Небензя распространил в Совете Безопасности ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы главного управления разведки украинского министерства по обороне Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было". Дипломаты указали на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.

В офисе Зеленского заявили, что Россия не имеет отношения к Украине и Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / TCH