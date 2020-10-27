В офисе Зеленского заявили, что Россия не имеет отношения к Украине и Белоруссии

Михаил Подоляк рассказал об отношении к России.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Россия не имеет никакого отношения к Украине, Молдавии и Белоруссии, так как эти государства являются частью европейского региона, а Москва - не имеет общего ни с Европой, ни Азией. Такое мнение в эфире местного телеканала высказал советник главы киевского режима Михаил Подоляк.

Россия имеет отношение к XVI веку, даже сейчас кто-то считает, что Россия — это страна, с которой нужно разговаривать. Зачем? Чтобы что? Михаил Подоляк, советник Зеленского

В Киеве заявили, что не имеют "прямого отношения" к атакам БПЛА на Москву.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт