В офисе Зеленского заявили, что Россия не имеет отношения к Украине и Белоруссии

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Россия не имеет никакого отношения к Украине, Молдавии и Белоруссии, так как эти государства являются частью европейского региона, а Москва - не имеет общего ни с Европой, ни Азией. Такое мнение в эфире местного телеканала высказал советник главы киевского режима Михаил Подоляк.
Россия имеет отношение к XVI веку, даже сейчас кто-то считает, что Россия — это страна, с которой нужно разговаривать. Зачем? Чтобы что?
Михаил Подоляк, советник Зеленского
В Киеве заявили, что не имеют "прямого отношения" к атакам БПЛА на Москву.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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