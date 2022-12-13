В Киеве заявили, что не имеют "прямого отношения" к атакам БПЛА на Москву

Михаил Подоляк рассказал о ситуации с нападением БПЛА на российские регионы.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире местного телемарафона рассказал ведущему о том, что киевский режим не имеет "прямого отношения" к атакам беспилотников на Москву и Подмосковье.

К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем... Михаил Подоляк, советник Зеленского

Напомним, что рано утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников противника. Незначительные повреждения получили несколько зданий. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин. Власти города уточнили, что никто не пострадал, а жителей нескольких подъездов домов спасатели эвакуировали на время работы экстренных ведомств.

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Фото и видео: YouTube / ТСН