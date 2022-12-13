Сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США

Американский сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Встреча украинского лидера и сенатора от штата Южная Каролина прошли в пятницу, 26 мая. В ходе диалога Зеленский поблагодарил Грэма за помощь Вашингтона в укрепление обороноспособности армии страны.
Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно.
Линдси Грэм, сенатор
Ранее Подоляк заявил, что Украина будет единственным гарантом для всей Европы.
Видео: YouTube / Times Radio
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