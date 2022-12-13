Сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США

Он провел встречу с Зеленским в Киеве.

Американский сенатор Линдси Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Встреча украинского лидера и сенатора от штата Южная Каролина прошли в пятницу, 26 мая. В ходе диалога Зеленский поблагодарил Грэма за помощь Вашингтона в укрепление обороноспособности армии страны.

Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно. Линдси Грэм, сенатор

Ранее Подоляк заявил, что Украина будет единственным гарантом для всей Европы.

Видео: YouTube / Times Radio