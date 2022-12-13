Подоляк: Украина после этой войны будет единственным гарантом для всей Европы

Советник Зеленского оценил будущую "боязнь" России Украины после завершения регионального конфликта.

В министерстве иностранных дел Франции сделали заявление о поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Советник украинского офиса при президенте Владимире Зеленском Михаил Подоляк в эфире местного телеканала "Мы - Украина" оценил высказывание со стороны европейских союзников киевского режима. Ранее в Париже выразили решимость по формированию таких моделей партнерства, которые помогли бы в будущем обороноспособности Киева. Михаил Подоляк же констатировал, что именно послевоенная Украина будет гарантом безопасности для всего региона, так как Москва больше никогда не сможет "начинать вооруженные действия" против независимых стран. По мнению иностранца, Россия будет бояться милитарности ВСУ и даже не подумает о том, чтобы начать "гипотетическое вторжение".

Украина должна выиграть. И если Украина выиграет у такой страны как Россия, и будет иметь единственный опыт выигрыша, будет готова воевать… Кто для кого будет гарантом? Михаил Подоляк, советник Зеленского

Подоляк: Украина проведет демилитаризацию России, взяв под контроль все ее ракеты.

Ми - Україна