Захарова заявила, что Россия предлагала Финляндии решить ситуацию со счетами посольств

В МИД РФ рассказала о недружественных шагах со стороны Хельсинки.

Россия давала Финляндии возможность для переговоров по ситуации с ограничениями на использование счетов дипломатических представительств, однако реакции со стороны Хельсинки на это не последовало. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что страна была вынуждено отвечать зеркало европейской державе. В МИД РФ пояснили, что недружественные государства должны отдавать себе отчет о последствиях, что их шаги повлекут за собой адекватный ответ РФ.

Неоднократно призывали финскую сторону к отмене введенных рестрикций, предупреждали... Теперь такие меры приняты. Это не наш выбор. И возможности для переговоров мы Финляндии давали. Они на это никаким образом не отреагировали... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова считает, что Россия всегда открыта к диалогу по тем проблемам, которые сами же и создают западные государства.

Захарова назвала вмешательством и неприкрытым давлением угрозы США санкциями против Грузии.

Фото и видео: МИД России