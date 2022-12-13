Захарова назвала вмешательством и неприкрытым давлением угрозы США санкциями против Грузии

В МИД России считает, что США не могут комментировать суверенные отношения между двумя странами.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала вмешательством в суверенные дела двух государств и неприкрытым давлением угрозы американского Госдепартамента ввести рестрикции в отношении Тбилиси из-ща решения грузинских властей восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом чиновница рассказала журналистам в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве.

Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может...Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат из России считает, что нет и не может быть "здравого объяснения", почему власти США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.

МИД РФ прокомментировал слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана.

Фото и видео: МИД России