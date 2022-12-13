МИД РФ прокомментировал слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

Мария Захарова рассказала о ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва рассматривает заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана как подтверждение его официальной позиции, занятой на саммите в Праге в октябре прошлого года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит о политическом видении устройства государством в Ереване.

...Это все-таки прерогатива Армении и ее народа. Я принимаю ваш вопрос только в том ключе, что Россия является посредником урегулирования, и в этой связи действительно важно иметь четкую позицию государства, в частности Армении, по этой теме. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что для продвижения вперед в мирном урегулировании регионального кризиса Баку, Еревану и Москве требуется четко понимать позицию государств на этот счет. Мария Захарова напомнила о принятии документа, ссылающегося на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. В документе говорится о том, что административные границы между бывшими советскими республиками признаются в качестве межгосударственных.

Захарова назвала вбросом заявление Госдепа о приобретении ЧВК "Вагнер" оружия в Мали.

Фото и видео: МИД России