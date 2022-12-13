Захарова назвала вбросом заявление Госдепа о приобретении ЧВК "Вагнер" оружия в Мали

В МИД России оценили появление западного оружия на "черных рынках".

Официальное заявление американского внешнеполитического ведомства о том, что российская частная военная компания "Вагнер" якобы пыталась приобрести вооружения в африканской стране Мали для использования его на украинском конфликте, является вбросом со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с Москвой сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что то оружие, которое страны поставляют Киеву в качестве поддержки, на само деле давно находятся не только на территории Европы, но уже отправилось и на другие мировые континенты.

Это такой же уровень заявления, как если бы кто-нибудь сказал, что они покупают оружие у американской частной военной компании <...>. Понимаете, тут даже комментировать нечего. Госдепу вместо этих вбросов нужно заняться очень конкретной темой, связанной с оружием. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, Госдеп США следовало бы привлечь к ответу на вопросы относительно того, насколько Вашингтон отдает себе отчет в распространении американского оружия по всему миру на "черных рынках".

Захарова: Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией.

Фото и видео: МИД России