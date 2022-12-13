Захарова: Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией

В МИД РФ считают, что отношения с Афинами остаются в "глубоком кризисе".

Греция не демонстрирует интереса к восстановлению сотрудничества с Россией, которое было приостановлено по вине Афин. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат пояснила, что некогда дружественные контакты с этой европейской страной сейчас находятся в глубоком кризисе. В МИД РФ объяснили, что обстоятельства и причины такой ситуации известны и они сформировались не по воле Москвы.

Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества, а это сотрудничество, напомню, сама же греческая сторона и демонтировала, пока не просматривается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: польская кампания по героизации послевоенного подполья кончится плачевно.

Фото и видео: МИД России