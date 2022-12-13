Захарова: польская кампания по героизации послевоенного подполья кончится плачевно

В МИД России оценили выпуск в Польше коллекционной монеты в честь "проклятых солдат".

Кампанию польских властей по героизации послевоенного подполья, совершавшего многочисленные убийства мирного населения, ждёт плачевный конец. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница оценила работу местного Института национальной памяти

....Развертывается активная работа по героизации участников послевоенного подполья, так называемых "проклятых солдат", которые после завершения войны не хотели возвращаться к мирной жизни и запятнали себя многочисленными убийствами сотрудников польских и советских правоохранительных органов, красноармейцев.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в марте 2023 года Центральный банк Польши выпустил коллекционную серебряную монету с изображением Юзефа Курася. Он являлся местным руководителем бандитского формирования, которое орудовало в послевоенное время в приграничных территориях между Польшей и Словакией. В МИД России подчеркнули, что Варшаве не следует заниматься переписыванием истории страны.

Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Фото и видео: МИД России