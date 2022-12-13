Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

В МИД РФ оценили обвинения властей Кишинева.

Россия не занимается вмешательством во внутренние дела других суверенных государств, в том числе и Молдавии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что в МИД РФ уверены в том, что в национальных интересах республики, а также ее граждан, сохранить контакты с российской стороной, а также те преимущества, которые предлагает СНГ (Содружество независимых государств). Дипломат рассчитывает на то, что Кишинев откажется от искусственной дестабилизации обстановки и общественной жизни в стране, а также не будет предпринимать действий, которые приведут к политической поляризации населения.

В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию. Мы призываем молдавское руководство учитывать весь спектр мнений жителей страны... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России