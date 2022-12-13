В МИД России заявили, что Боррель дискредитировал свою должность

Мария Захарова оценила работу действующего главы МИД ЕС.

Руководитель внешнеполитической службы и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель за все время своего пребывания на должностном посту в регионе полностью дискредитировал эту должность, так как он занимается оправданием затягивания военных действий на Украине и работает над "политикой конфронтации". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

За 3,5 года пребывания на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам политики безопасности Боррель, на мой взгляд, не только себя дискредитировал. Он должность эту дискредитировал... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова считает, что своей антироссийской пропагандой Жозеп Боррель на самом деле прикрывает "грубые геополитические ошибки", которые совершили руководители ЕС в сфере обеспечения безопасности и новых сфер влияния на геополитической арене. В МИД РФ уверены в том, что глава МИД ЕС косвенно подтверждает то, что он несет собственную ответственность за многочисленные жертвы среди гражданского населения по артиллерийским обстрелам ВСУ из западной техники.

Захарова назвала учения НАТО в Косове диверсией против косовского урегулирования.

Фото и видео: МИД России