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Захарова назвала учения НАТО в Косове диверсией против косовского урегулирования

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В МИД России рассказали о попытках США дестабилизировать ситуацию на Западных Балканах.

. Крупные военные учения стран-участниц НАТО в непризнанном регионе Косово являются антисербской провокацией, а также диверсией, направленной на противостояние основ мирного урегулирования регионального конфликта между Приштиной и Белградом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Выбор Косова, главного очага напряженности на Балканах, в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это все и подтверждает, - указала дипломат, комментируя дестабилизирующую роль учений НАТО для региона...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций.

Фото и видео: МИД России

Теги: военные учения, западные балканы, косово, мария захарова, мид, нато, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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