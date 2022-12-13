Захарова назвала учения НАТО в Косове диверсией против косовского урегулирования

В МИД России рассказали о попытках США дестабилизировать ситуацию на Западных Балканах.

. Крупные военные учения стран-участниц НАТО в непризнанном регионе Косово являются антисербской провокацией, а также диверсией, направленной на противостояние основ мирного урегулирования регионального конфликта между Приштиной и Белградом. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Выбор Косова, главного очага напряженности на Балканах, в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это все и подтверждает, - указала дипломат, комментируя дестабилизирующую роль учений НАТО для региона... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций.

Фото и видео: МИД России