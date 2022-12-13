В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новый пакет антироссийских санкций

Мария Захарова считает, что ЕС занимается глупостью во внешней политике в адрес России.

Планы руководителей Евросоюза ввести одиннадцатый пакет западного санкционного давления в отношении Москвы представляет из себя настоящий абсурд. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что отечественная экономика выстояла ограничения и запреты, которые вводили недружественные страны, а также адаптировалась к новой реальности. При этом Россия готовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС

Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности. Есть реальные цифры, показатели. В Евросоюзе сами признают, что арсенал средств давления на Россию исчерпан. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнул, что власти страны продолжат наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, несмотря ни на какие западные рестрикции и шантаж извне.

Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ.

Фото и видео: МИД России