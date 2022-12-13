Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ

Глава МИД РФ рассказала о важности мониторить эти объявления из Херсона.

Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в городе Херсоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что сведения представляют из себя заслуживающую информацию для обращение на нее со стороны глобальных институтов внимания. В МИД РФ призывают мониторить ситуацию и принимать срочные меры.

Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов и даже информации. То есть, они в принципе не принимают это к сведению... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев.

Фото и видео: МИД России