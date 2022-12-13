Захарова заявила, что Запад проводит этнические чистки украинцев

В МИД России рассказали о законе Киева по выделению иностранным наемника земельных участков на Украине.

Налицо все признаки того, что коллективный Запад на территории Украины проводит этнические чистки украинских граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила прессе, что в соседнем государстве растет количество иностранных наемников. Польские специалисты за участие в боевых действиях в составе ВСУ премируются получением бесплатных участков земли в западной части страны. Речь идет о Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Также законодательство киевского режима предусмотрело льготное кредитование по вопросу строительства домов для погибших иностранных наемников за счет украинских налогоплательщиков.

Запад на территории Украины проводит настоящую этническую чистку украинцев, потому что у такой катастрофы, которая разворачивается на наших глазах, не может быть другого описания или другого определения. Западными кураторами делается все для полного уничтожения украинцев как народа... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова отметила, что за участие в военном конфликте, на котором погибают украинские граждане, иностранные наемники получают участки земли. В МИД РФ уточнили, что не могут вспомнить даже в древней истории "что-либо подобное из прецедентов".

Захарова заявила, что РФ будет жестко пресекать любые террористические вылазки украинцев.

Фото и видео: МИД России