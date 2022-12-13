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Захарова заявила, что РФ будет жестко пресекать любые террористические вылазки украинцев

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В МИД России оценили попытку ВСУ атаковать российские регионы.

Российская сторона будет и впредь жестко пресекать любые террористические вылазки со стороны противников, как это было в случае с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Белгородской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она пояснила, что у украинских властей не получится затмить победу ВС РФ в городе Артемовске. Чиновница добавила, что в киевском режиме продолжает процветать экстремизм и терроризм. В МИД РФ фиксируют все более агрессивные высказывания со стороны официальных должностных лиц из Киева, которые призывают к бомбежке российских регионов.

Налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ и так далее, это все провалилось. Все подобные террористические вылазки будут далее жестко пресекаться.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что любые поставки вооружений Киеву не смогут отменить цели и задачи СВО.

Фото и видео: МИД России

Теги: артемовск, белгородская область, всу, диверсия, мария захарова, мид, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Терроризм,

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