Сириль де Латтр призвал Запад отказаться от военной помощи для ВСУ.

Отсутствие поставок натовского оружия и полная капитуляция киевского режима были бы лучшим решением регионального конфликта на территории Украине. Такое мнение огласил в интервью журналистам "РИА Новостей" французский эксперт Сириль де Латтр. Иностранный специалист добавил, что если бы международные союзники действительно желали бы оказать помощь Киеву, то в первую очередь им следовало бы остановить собственный поток боеприпасов, денег и оружия для ВСУ. Такой шаг позволил бы решить кризисную ситуацию как можно быстрее.

Если бы Запад прислушался к России, мы, конечно, не были бы там, где находимся сегодня. Однако этого не произошло. Русские не отступят, и они правы, не отступая. Так что единственный путь решения проблемы - добиться полной капитуляции Украины. Сириль де Латтр, аналитик

Сириль де Латтр уточнил, что если бы коллективный Запад начиная с 2014 года прислушивался к российским требованиям по безопасности, этого конфликта вообще бы не возникло. Эксперт полагает, что Европейский союз сейчас очень многое теряет из-за конфликта с Москвой, но несмотря на это продолжает политику, навязанную региону властями США.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости