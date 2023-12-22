В США не видят адекватного планирования Израилем операции в Рафахе

Ведант Патель рассказал о необходимости соблюдать гуманитарное право на Ближнем Востоке.

В американском внешне видят пока адекватных действий со стороны Израиля по планированию проведения операции в городе Рафах, а также не поддерживают эти мероприятия без учета потребностей мирных палестинских граждан. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе заместитель официального представителя Ведант Патель. Чиновник добавил, что важно распланировать событие, которое затронет миллион человек. В противном случае эта операция станет для сектора Газа катастрофой.

Мы пока не видели свидетельств серьезного планирования такой операции. Мы бы не поддержали нечто подобное без очень серьезного планирования. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе США полагают, что руководству еврейского государства требуетс учитывать потребности палестинцев. В частности, должна сохраняться возможность доставки гуманитарных грузов нуждающимся. Такую точку зрения до Израиля лично довел руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен в ходе рабочего визита.

Госдеп отказался комментировать отставку Залужного.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State