Госдеп отказался комментировать отставку Залужного

Ведант Патель оценил назначение на должность Александра Сырского.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного суверенным решением киевского режима, поэтому чиновники из США и отказались ее комментировать. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе заместитель официального представителя Ведант Патель.

Это суверенное решение правительства Украины. Я оставлю им высказываться на эту тему. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, публично объявил гражданам о назначении вместо Залужного главкомом армии Александра Сырского, который до этого момента командовал сухопутными войсками страны.

В США заявили, что не могут проверить информацию об ударах ВСУ по мирному населению.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State