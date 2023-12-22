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Госдеп отказался комментировать отставку Залужного

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Ведант Патель оценил назначение на должность Александра Сырского.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного суверенным решением киевского режима, поэтому чиновники из США и отказались ее комментировать. Соответствующей информацией поделился  во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе заместитель официального представителя Ведант Патель.

Это суверенное решение правительства Украины. Я оставлю им высказываться на эту тему.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, публично объявил гражданам о назначении вместо Залужного главкомом армии Александра Сырского, который до этого момента командовал сухопутными войсками страны.

В США заявили, что не могут проверить информацию об ударах ВСУ по мирному населению.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: александр сырский, валерий залужный, ведант пател, ведант патель, всу, госдеп, отставка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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