Ведант Патель оценил сведения об обстреле Лисичанска.

В американском внешнеполитическом ведомстве не в состоянии проверить информацию об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе в городе Лисичанске. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе заместитель официального представителя Ведант Патель. Чиновник призвал СМИ не полагаться на утверждения из Москвы по теме, так как не считает информацию достоверной.

Я видел эти сообщения. У нас нет возможности независимо проверить эту информацию. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что Москва запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом армией киевского режима. Лисичанска. Ожидается, что такая встреча состоится шестого февраля. Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш уже осудил обстрел Лисичанска. Специалист указал ВСУ на недопустимость нападения на гражданских лиц и инфраструктуру.

США рассматривают оказание помощи палестинцам через ЮНИСЕФ и другие организации.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State