США рассматривают оказание помощи палестинцам через ЮНИСЕФ и другие организации

Ведант Патель оценил поддержку беженцев из Сектора Газа.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассматривают вариант оказания помощи палестинскому населению через Всемирную продовольственную программу ООН, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), другие международные организации, а также путем перераспределения взносов в Ближневосточное агентство ООН для помощи беженцам из сектора Газа и организации работ (БАПОР). Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе заместитель официального представителя Ведант Патель. Эксперт добавил, что финансировать регион и его нужны США смогут через перенаправление денежных средств, которые ранее предназначались для БАПОР, другим профильным структурам.

Мы рассматриваем различные варианты для поддержки гражданского населения в Газе через таких партнеров, как Всемирная продовольственная программа [ООН], ЮНИСЕФ и другие неправительственные организации. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State