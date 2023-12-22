Ведант Патель оценил сообщения о трагедии, которые публикует Москва.

В американском внешнеполитическом комментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью России при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В Вашингтоне переадресовали этот вопрос с киевскому режиму. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель.

Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине.... принимая во внимание огромный послужной список России в области дезинформации не только по региону, но и в целом Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Дополнительно Ведант Патель предпринял попытку поставить под сомнение достоверность официальных заявлений должностных лиц России по данной трагедии. В Госдепе заметили, что Москва не демонстрировала в этой ситуации "вызывающих доверие доказательств.

Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе Ил-76.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State