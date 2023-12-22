Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе Ил-76

Ведант Патель рассказал о координации действия с украинскими властями по расследованию.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Вашингтон никаким образом не причастен к катастрофе сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области самолета Ил-76 от российского министерства по обороне с украинскими военнопленными на борту. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе заместитель официального представителя Ведант Патель. Чиновник пояснил СМИ, что власти работают в координации с киевским режимом ради выяснения фактов трагедии. То, что авиакрушение произошло на территории России, этот фактор якобы затрудняет "независимую проверку некоторых деталей".

Я с уверенностью могу сказать, что США не причастны к этому никоим образом. Ведант Патель,зампресс-секретаря Госдепа США

Дополнительно специалисты проверяют сведения о том, что для ликвидации со стороны ВСУ самолета Ил-76 использовалось именно американское вооружение. В Пентагоне видели в прессе такие сообщения.

Госдеп заявил, что не гарантировал готовность Вашингтона поставить Анкаре F-16.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State