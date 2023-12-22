Ведант Патель считает, что вопрос должен обсуждаться членами Конгресса США.

Американское внешнеполитическое ведомство не гарантировало готовность США поставить Анкаре истребители F-16 производства США. Соответствующей информацией поделился в Вашингтоне во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами заместитель руководителя Госдепа Ведант Патель. Чиновник уточнил, что ключевая роль в этом вопросе страна отдает Конгрессу, так как именно законодатели несут ответственность за рассмотрение сделок по продаже вооружений страны.

Я не могу назвать сроки или спекулировать... Я не буду подтверждать или забегать вперед относительно предложенных сделок по продаже вооружений или их передаче до тех пор, пока о них не будет официально уведомлен Конгресс. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе США уточнили, что глава государства Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ранее открыто заявляли о том, что поддерживают модернизацию турецкого воздушногофлота F-16, которую власти СШАрасценивают как ключевую инвестицию в оперативную совместимость между странами-ченами НАТО.

Госдеп попросил Венгрию ускорить ратификацию вступления Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State