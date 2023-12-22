Госдеп попросил Венгрию ускорить ратификацию вступления Швеции в НАТО

Ведант Патель призвал Будапешт отказаться от задержек в принятии решения.

В американской администрации просят Венгрию ускорить процесс ратификации официальной заявки Швеции на вступление в Североатлантический военный альянс. Соответствующей информацией поделился в Вашингтоне во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник заверил СМИ в том, что власти страны приветствуют решение, одобренное турецким парламентом 24 января.

Неоднократно заявлялось, что Венгрия не будет последней, кто ратифицирует членство Швеции в НАТО. Поэтому мы с нетерпением ждем, что Венгрия завершит процесс ратификации и альянс примет Швецию в свои ряды без дальнейших задержек. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что Венгрия является единственной страной блока НАТО, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке на присоединение.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State