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Госдеп попросил Венгрию ускорить ратификацию вступления Швеции в НАТО

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Ведант Патель призвал Будапешт отказаться от задержек в принятии решения.

В американской администрации просят Венгрию ускорить процесс ратификации официальной заявки Швеции на вступление в Североатлантический военный альянс. Соответствующей информацией поделился в Вашингтоне во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник заверил СМИ в том, что власти страны приветствуют решение, одобренное турецким парламентом 24 января.

Неоднократно заявлялось, что Венгрия не будет последней, кто ратифицирует членство Швеции в НАТО. Поэтому мы с нетерпением ждем, что Венгрия завершит процесс ратификации и альянс примет Швецию в свои ряды без дальнейших задержек.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что Венгрия является единственной страной блока НАТО, парламент которой до сих пор не провел голосования по шведской заявке на присоединение.

Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ведант патель, венгрия, нато, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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