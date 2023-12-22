Госдеп призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

Ведант Патель прокомментировал трагедию.

В американской администрации призывают российские и киевский режим провести расследования обстоятельств крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Речь идет о воздушном судне, которое перевозило пленных украинских военнослужащих. Соответствующей информацией поделился в Вашингтоне во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующие расследования, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров отметил, что Москва устанавливает факты авиакрушения Ил-76 в Белгородской области. Руководство страны настаивает на том, чтобы по трагедии был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет.

В Госдепе не знакомы с делом о гибели американского журналиста Лиры на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State