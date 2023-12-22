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В Госдепе не знакомы с делом о гибели американского журналиста Лиры на Украине

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Ведант Патель не слышал о трагедии, которая произошла с Гонсало Лирой.

В Вашингтоне не ознакомились с делом о гибели американского журналиста Гонсало Лиры на Украине. Соответствующей информацией поделился заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве. 

Я не в курсе этого дела.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что российский министр по иностранным делам  Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому кризису, указал коллегам на то, что западные демократии предпочитают помалкивать и смотреть сквозь пальцы на военные преступления киевского режима даже после гибели американского журналиста Гонсало Лиры. Известно, сто трагедия с иностранцем произошла в застенках украинских спецслужб. Дипломат из Москвы выразил сожаление в связи с тем, что вместо откровенных комментариев с осуждением упомянутой ликвидации человека со стороны коллективного Запада можно слышать лишь "голоса о российской агрессии и заверения в неизменности поддержки киевского режима". 

Госдеп не раскрыл, получал ли он ноту РФ с требованием усилить охрану ее дипмиссий.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ведант патель, гонсало лира, госдеп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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