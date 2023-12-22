Ведант Патель не слышал о трагедии, которая произошла с Гонсало Лирой.

В Вашингтоне не ознакомились с делом о гибели американского журналиста Гонсало Лиры на Украине. Соответствующей информацией поделился заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве.

Я не в курсе этого дела. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому кризису, указал коллегам на то, что западные демократии предпочитают помалкивать и смотреть сквозь пальцы на военные преступления киевского режима даже после гибели американского журналиста Гонсало Лиры. Известно, сто трагедия с иностранцем произошла в застенках украинских спецслужб. Дипломат из Москвы выразил сожаление в связи с тем, что вместо откровенных комментариев с осуждением упомянутой ликвидации человека со стороны коллективного Запада можно слышать лишь "голоса о российской агрессии и заверения в неизменности поддержки киевского режима".

Госдеп не раскрыл, получал ли он ноту РФ с требованием усилить охрану ее дипмиссий.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State