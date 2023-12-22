Госдеп не раскрыл, получал ли он ноту РФ с требованием усилить охрану ее дипмиссий

Ведант Патель оценил запрос посольства РФ в США.

Ведант Патель не стал отвечать на вопрос о том, получало ли его американское внешнеполитическое ведомство ноту протеста от российского посольства об усилении мер безопасности у дипломатических миссий. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне уточнил, что страна серьезно относится к своим международным обязанностям в отношении размещенных иностранных миссий, включая и их безопасность.

Я бы не стал публично говорить о внутренних дипломатических дискуссиях. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ранее, 17 января российский посол в США Анатолий Антонов сообщил общественности о том, что дипломаты РФ в Вашингтоне запросили у американских властей усиление мер безопасности для российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами главы государства. Он отметил, что Госдепартаменту США была передана нота соответствующего содержания.

Госдеп сообщил о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State