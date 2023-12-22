Госдеп не раскрыл, получал ли он ноту РФ с требованием усилить охрану ее дипмиссий

Ведант Патель не стал отвечать на вопрос о том, получало ли его американское внешнеполитическое ведомство ноту протеста от российского посольства об усилении мер безопасности у дипломатических миссий. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне уточнил, что страна серьезно относится к своим международным обязанностям в отношении размещенных иностранных миссий, включая и их безопасность.
Я бы не стал публично говорить о внутренних дипломатических дискуссиях.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Ранее, 17 января российский посол в США Анатолий Антонов сообщил общественности о том, что дипломаты РФ в Вашингтоне запросили у американских властей усиление мер безопасности для российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами главы государства. Он отметил, что Госдепартаменту США была передана нота соответствующего содержания.
Госдеп сообщил о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все